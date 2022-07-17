廣受大眾喜愛的「宜！蘭人市集」昨（16日）晚上7時於宜蘭縣羅東文化工場浪漫舉辦，以夢幻特色主題「夏夜銀河曬月光」呈現，其中長度逾100公尺的星空銀河，壯觀、療癒場景讓民眾快門不斷。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

廣受大眾喜愛的「宜！蘭人市集」昨（16日）晚上7時於宜蘭縣羅東文化工場浪漫舉辦，以夢幻特色主題「夏夜銀河曬月光」呈現，其中長度逾100公尺的星空銀河，壯觀、療癒場景讓民眾快門不斷。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

廣受大眾喜愛的「宜！蘭人市集」昨（16日）晚上7時於宜蘭縣羅東文化工場浪漫舉辦，以夢幻特色主題「夏夜銀河曬月光」呈現，其中長度逾100公尺的星空銀河，壯觀、療癒場景讓民眾快門不斷。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

廣受大眾喜愛的「宜！蘭人市集」昨（16日）晚上7時於宜蘭縣羅東文化工場浪漫舉辦，以夢幻特色主題「夏夜銀河曬月光」呈現，其中長度逾100公尺的星空銀河，壯觀、療癒場景讓民眾快門不斷；縣長林姿妙表示，縣府籌辦的市集，就是希望和宜蘭青創品牌合作，一起用優質的青創商品療癒大家的生活。

「宜！蘭人市集」儼然成為宜蘭在地極具指標性的青年亮點，每每帶來龐大人潮、經濟效益；此次「夏夜銀河曬月光」主題，更充分發揮羅東文化工場建築美學特點，結合建物外觀打造長度超過100公尺的星空銀河，自13日點燈以來，每晚均吸引民眾駐足欣賞、拍照打卡讚嘆不已。

銀河燈飾將持續展示至7月24日晚間；16日晚上市集活動現場，共35個宜蘭青創品牌提供各式優質餐飲與文創商品，舞台區亦有宜蘭在地青年歌手接力演出，縣長林姿妙特別親臨現場和民眾齊聲合唱，用宜蘭人「勁」熱情的方式共享夏夜、放鬆身心。

縣府勞工處表示，「宜！蘭人市集」自從2020年青年事務科成立後開始執行，中間因疫情嚴峻而取消辦理，此次市集為第7次舉辦，下場市集預計在8月27日的外澳登場，屆時請民眾前往支持青創品牌，以提升知名度。

勞工處指出，縣府很重視青年發展，特別成立青年事務科，積極推動各項青年創業輔導服務，同時也辦理各種有助於青年發展的多元活動；宜蘭青年創意及活力無窮，縣府將秉持著「沒有不可能」的態度，持續推動青年服務，讓青年成為推動社會進步的動力。

林姿妙表示，為了推廣宜蘭在地青創品牌，定期舉辦「宜！蘭人市集」，讓青創店家有更多機會接觸不同客群，提升品牌知名度。而每一次的「宜!蘭人市集」都是由宜蘭在地青創品牌參展促成，顯示宜蘭青年創業能量滿滿、創意無窮，讓大家共同拚出宜蘭好生活。