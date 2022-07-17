吉塔研究領域為新興的微生物燃料電池技術，圖為吉塔授課情形。（移民署提供）

來自印度的教授吉塔(Thangavel Sangeetha)教授，致力於環境復育工程，研究內容包含可用於生產氫能源的微生物燃料電池科技，可將微生物燃料電池放置在污染嚴重的河川、出海口處等地方，當汙水流過可發電之外，也能有效降低水中的有機物質，有著其他再生能源無法比擬的附加價值。

環境科學博士吉塔今年以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證－梅花卡。吉塔指出，地球河川受到汙染嚴重，她從廢水處理產生綠色能源為出發，試圖找出永續解決之道。2017年吉塔受國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系邀約，來到台灣執教，學生們感受吉塔老師的熱誠，畢業後也相繼投入環境工程產業。

吉塔畢業於印度哥印拜陀大學 (Bharathiar University)，主要研究領域微生物燃料電池、微生物電解池及廢水處理綠色能源等環境工程類項目。台灣工作期間，她也常跟家人到處遊歷旅行，特別喜歡看臺灣的好山好水。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。截至今年7月，高級專業人才類別頒發169張、特殊貢獻48張、重大投資27張，總共頒發244張梅花卡。