衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)公布最新第182次會議紀錄，共審議65案，其中7案接種AZ後獲得救濟。其中台南市林姓個案接種AZ疫苗11天後，嚴重腦出血，因沒有其他病史足以引起小板低下或腦出血，無法排除與接種AZ的關聯性，因此核予救濟金350萬元，為這次通過金額最高的個案。

VICP公布最新疫苗接種後死亡會議紀錄，共審議65案，其中7案接種AZ後獲得救濟。除了一名死亡男性獲賠償350萬元外，另外6例接種AZ後出現嚴重不良反應核予救濟個案，依序為80萬(肝門靜脈血栓、腦出血)、60萬(格林巴利症候群)、50萬(腦靜脈竇血栓、右內頸動脈血栓)、5萬(左眼中央視網膜靜脈阻塞)、5000元兩案(過敏性蕁麻疹、蕁麻疹)。

另外，接種高端、BNT、莫德納各1例，依序分別核予救濟10萬元(格林巴利症)、1萬元(急性過敏反應)、5萬元(發燒症狀持續超過2週並住院治療)。

這名台南市林姓個案，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後10日因頭痛、嘔吐情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下。隔日出院後晚間因意識昏迷送醫，腦部電腦斷層顯示左側顳葉大面積出血及蜘蛛網膜下腔出血，後因嚴重腦出血死亡。

VICP指出，該個案無慢性病病史，本次雖有血小板低下情形，但無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。惟個案亦無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血。又目前醫學實證無法確定免疫性血小板低下與接種COVID-19 疫苗 (AZ)之關聯性。因此，依據「預防接種 受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新台幣350萬元。

至於不予救濟者，AZ有36案、莫德納10案、高端4案、BNT2案，另有2案資料仍需補件。