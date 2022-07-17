澳洲華裔女歌手陳芳語（Kimberley）擁有渾厚高亢的好歌喉，迷人嗓音和直爽性格深受歌迷喜愛，去年她與馬來西亞創作歌手黃明志合作推出的單曲《玻璃心》更引發超高話題度，也入圍今年金曲獎年度歌曲。她與「超偶」出身的前男友林利豪分手後，520公開認愛新歡重金屬搖滾樂團「血肉果汁機」的鼓手彥文，小倆口愛得熱烈，一舉一動都受到粉絲高度關注。近日，男方在IG上傳多張兩人親密合照，陳芳語的性感身材也成為矚目焦點，甜蜜感情羨煞旁人。

搖滾樂團「血肉果汁機」鼓手彥文16日在IG曬出多張與女友陳芳語的親密合照，陳芳語緊緊依偎在他身邊，甜美臉蛋露出幸福笑容，看來十分享受兩人時光。彥文還加碼附上陳芳語在「男友視角」下的性感美照，只見她身穿白色低胸背心低著頭專心滑手機，似乎沒發現正被男友偷拍，小背心輕薄的布料遮擋不住她大片白皙肌膚和火辣的上身曲線，深邃乳溝全被看光，畫面十分養眼，讓人看了大噴鼻血。

陳芳語520當天認愛搖滾樂團「血肉果汁機」鼓手彥文。（圖／lekimberleyy、drummerevanchen12629 IG）

彥文不僅放浪漫自拍大秀恩愛，順便也秀女朋友性感姣好的身材，令人超羨慕，被閃瞎的網友們也紛紛留言，直呼說：「我瞎了。」、「好甜！」「你們好可愛哦。」、「親下去親下去親下去！」而陳芳語也在留言區親自回覆，大喊彥文是她的「寶貝」，熱戀情侶間的互動甜蜜氛圍爆表，感情生活相當穩定、幸福。

陳芳語先前就曾透露她很喜歡男友健壯的手臂，5月她過28歲生日，彥文不但親自掌廚為她準備了滿桌佳餚，也送上永生玫瑰花的懸浮檯燈，象徵兩人「永不凋謝的愛」，相當浪漫。此外，日前陳芳語遺憾未抱回金曲獎獎座，奪得最佳樂團的彥文受訪時則表示，有私下關心她，上台前也祝福她能夠得獎，暖心舉動顯現出對女友的呵護及寵愛。