大陸43歲知名女星章子怡因演出李安所執導的電影《臥虎藏龍》而揚名國際，隨後憑著精湛演技多次獲得演技大獎，讓她晉升為「國際影后」，也成為不少影評節目及頒獎典禮的座上嘉賓。不過，在2017年時卻傳出章子怡在綜藝節目《演員的誕生》中與另一名資深演員宋丹丹因理念不合爆發激烈的爭執，隨後宋丹丹還封鎖了章子怡，而兩人爭吵的原因近日也曝光，令不少人大感吃驚

曾在大陸4度奪下「最佳女演員獎」的資深女星宋丹丹，近日登上談話性節目被問到當年傳出章子怡不合的傳聞，宋丹丹也回應當時兩人在真人秀節目《演員的誕生》中擔任常駐老師，而兩人雖都因為喜歡演技而惺惺相惜，但也因為個性都相當火爆，因此當她們看完歐陽娜娜與鄭昊重演張藝謀電影《我的父親母親》的演技，開始進行評論時，章子怡便先不留情面的指責歐陽娜娜與鄭昊的演技不太好，宋丹丹則認為是劇本的問題與演員無關，之後兩人便你一言我一語的出現爭執，宋丹丹甚至意有所指的表示「人家是國際巨星，我只是一個演小品的，可能是藝術水準達不到」暗指章子怡自以為高人一等，讓現場一度鴉雀無聲、陷入尷尬。結束後，成功引發話題，節目製作單位則跳出來解釋兩人只是為了節目效果，但明眼人還是看得出兩人關係不好。

而宋丹丹也直接表示「她當時是假戲情真」，實在不認同章子怡的態度，所以回家後就把章子怡給封鎖了。不過，她也補充兩人經過一段時間的沉澱後，反而關係變得比以前更好，也讓眾人見證兩人在節目中的真性情。