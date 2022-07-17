在亞洲盃男籃錦標賽16日的兩岸大戰，原本前兩場預賽都以先發球員身分上場，且平均拿下18分、3籃板、2助攻與2抄截的劉錚，竟然整場比賽都只穿球衣在板凳席觀戰，而他沒有出賽的原因終於揭曉，那就是腳踝舊傷復發，為了保險起見，中華教練團選擇讓他休息。

其實效力大陸CBA上海隊的劉錚，這次參加中華隊亞洲盃集訓，過程當中就是一邊訓練一邊治療，打完亞洲盃首場與巴林預賽，他的腳踝就開始出現不舒服狀況，但接著面對韓國預賽，他還是選擇帶傷上場，來到昨天與中國賽前，腳踝仍不舒服，只能無奈宣告缺陣。

不過接下來中華隊將在18日晚上9點跟約旦爭搶今年亞洲盃8強門票，面臨贏球晉級、輸球淘汰的困境，劉錚能否帶傷上陣？或是能打多少時間？都要考驗中華教練團的調度智慧，畢竟當前中華隊進攻軸心幾乎都在劉錚、陳盈駿與林庭謙3名CBA球員，以及歸化中鋒阿提諾身上。