工研院運用最新5G、AI人工智慧技術，研發全球首創的「我視AI魚缸」，觀賞者只要靠近魚缸，AI人工智慧即能幫助辨識各種水族生物，對著魚缸比手勢下指令，更能得知魚種的詳細資訊，這項創新技術日前獲得台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）智慧顯示應用大賞「智慧育樂獎」的肯定。

工研院電光系統所經理林郁欣指出，研發結合人臉辨識技術的「我視AI魚缸」，最困難的是要蒐集大數據資料，因受限攝影機角度、位置和水中折射等關係，在魚缸中看到的魚類影像，跟一般百科圖鑑上的差很多。

為了讓電腦能判讀魚種，研究員花了大量的時間，拍攝每隻魚的不同角度、面相，再利用AI人工智慧整合各種光線折射和水中景物，最終生成上萬張圖資，魚隻辨識準確率可高達98％，成為目前世界上擁有最佳辨識力的魚類辨識技術。

觀賞者站在魚缸前，系統就能偵測觀賞者視線所看的角度和面相，藉由魚缸內的攝影機，抓取視線焦點的水中魚種，再從後端大數據資料庫判斷哪種魚後，顯示出魚種名稱在透明魚缸顯示器上。

同時，系統還支援10種以上的手勢辨識，只要變換手勢，也能看到相對應的魚類資訊，像是比出2，可以看到條紋蓋刺魚；比出5，可以看到三點阿波魚，直覺式的互動體驗，讓看展更加生動有趣。

林郁欣說，即使戴上口罩，眼睛看到哪裡、資訊就秀到哪裡，可滿足小朋友喜歡與水中魚類生物互動的好奇心，這項現代智慧導覽科技，更能解決人工導覽不足的問題。

「我視AI魚缸」6月初在基隆國立海洋科技博物館場館的「潮境智能海洋館」展示，透過虛實融合的沉浸式體驗，提供遊客零接觸，團隊正努力優化技術，期更能輸出至全世界的水族館或博物館，打造智慧化的觀展體驗。