關於新北市民光榮感，民進黨新北市長參選人林佳龍今（17日）表示，新北市長侯友宜從擔任副市長至今12年，台北縣也升格12年，可以看到城市光榮感相對是比較低，雖然侯的民調高，但市民光榮感在六都偏低，很多基層都盼新北市能夠在升格中升級，能夠真正的成為名符相實的直轄市。

林佳龍今（17日）出席民進黨全代會前受訪表示，這些年來，新北國際化的程度也是不足，像是簽署姐妹城市跟友好城市，幾乎就只新增加2個，但是在基層聽到很多民眾的心聲，都希望說新北市能夠在升格中升級，能夠真正的成為名幅相時的直轄市。

他說，新北現在是關鍵的時刻，就是要脫胎換骨，還要結構轉型，要能夠孩子轉大人，轉骨的關鍵時刻，那城市的進步也是一場無止盡的接力賽，必須一棒接一棒。所以提出的競選口號是「新北大翻新」，侯市長舉的例子都是一般市政的基本建設跟服務，那麼做一個台灣第一大城市，新北就是新的台北，也是新的首都，要有雄心壯志來帶領首都圈能夠成為一個國際的都會。

林佳龍表示，城市發展的過程中，也可以看到不能有本位主義，新北市400萬人口，緊鄰台北市、基隆市、桃園市，是唯一可以轉動北北基桃4個城市，來共榮共好的一個引擎。