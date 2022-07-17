中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增24,325例COVID-19確定病例，分別為24,196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,196例本土病例，為11,103例男性、13,088例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,112例)、臺中市(3,065例)、桃園市(2,607例)、高雄市(2,538例)、臺北市(2,401例)、臺南市(1,779例)、彰化縣(1,193例)、屏東縣(771例)、苗栗縣(654例)、宜蘭縣(648例)、新竹縣(634例)、雲林縣(627例)、新竹市(604例)、南投縣(425例)、花蓮縣(415例)、嘉義縣(393例)、基隆市(385例)、臺東縣(295例)、金門縣(244例)、嘉義市(235例)、澎湖縣(142例)、連江縣(29例)。

新增73人死亡，本土24196例。（指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。