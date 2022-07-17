台南一名已婚男子偶然間查看妻子手機，驚見妻子在臉書上與一名男子互傳「愛你」，對方還詢問妻子是否有吃避孕藥，甚至妻子在LINE上也與另名男子互稱老公老婆，他頭頂大閃綠光，憤而向法院訴請離婚。台南地院審結，認定女方與多男逾越一般男女交友分際屬實，需負婚姻失敗較大責任，判准離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子於2016年間結婚，婚後共同住在娘家，但今年3月間，妻子突然帶著黃姓男子來到他經營的機車行，稱好朋友湊巧南下出差，介紹給他認識，他當時並未多想，僅以為2人是普通關係。

男子控訴，他無意間看見妻子的手機訊息，發現妻子與一名臉書暱稱「A J Peter」的帳號互傳親密訊息，對話談及，「愛你」、「想你」，該位「A J Peter」還詢問妻子有沒有吃避孕藥，向妻子道歉等，他點進該帳號一看，才發現「A J Peter」即為先前見過的黃姓男子，驚知被戴綠帽。

男子再指，妻子的LINE帳號上，也與另名暱稱「李帥」的使用者互稱老公老婆，妻子甚至曾在Podcast節目的社群帳號投稿，內文自承是正宮，也為他人的第三者，均證明其與他人的交往已經逾越正常男女交往關係，違背夫妻的忠誠義務，遂向法院訴請離婚。

台南地院審理時，女方並未於言詞辯論時到場，也未提出書狀聲明與陳述，因男方有提出通訊軟體等對話紀錄，最終法官採信男方說詞，認定女方在婚姻存續期間，與其他男性互動親暱，導致婚姻互信的基礎嚴重動搖，女方須負較重的責任，准許兩人離婚。可上訴。