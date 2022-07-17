「情色教主」雪碧先前被謎片導演圤智雨爆料健康出問題住院，且狀況頗嚴重，腸胃發炎還血尿，圤智雨還說：「整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」，所幸之後順利康復，而雪碧出院後也透露，會發病主要是因免疫力失調，但仍與作息有關。

據《三立新聞網》報導，雪碧被指「整型過頭」才住院，她澄清是因全身麻醉沒好好休息，加上憋尿，導致腎臟發炎住院，如今狀況已經好多了，腎發炎指數從40降回到1，當初她發病，先是去了診所，還以為是腸胃型細菌感染，本以為吃了藥就沒事，沒想到之後開始發燒到近40度，她還以為自己確診，但快篩卻是陰性反應，因此轉去大醫院就診，才檢查出是腎臟發炎。

至於被指是整型過度才住院，雪碧坦言住院前確實做了割雙眼皮手術，理由是年紀漸長，她覺得眼睛下垂呈現三角眼，因此去做醫美調整，之前她也曾自曝長年做醫美整型，但她否認這次住院跟整型有關，「被講整型後遺症會讓大家誤會以為我整很多」，但坦言整型需要麻醉，麻醉需要時間代謝，通常要一到兩週恢復期，確實多少會讓身體耗弱。

這回是她動手術後，又敬業跑去開會或工作，身體才會撐不住，她表示自己很不喜歡跟人家約好的事情又更改，所以才會沒好好休息就上工，雪碧表示，她前前後後整型了20多次，去年就動了5次手術之多，是因認為身為公眾人物，就該保持絕佳狀態，「微整對我來說就是當保養啦！」。