高雄警到場詢問遭暴打老翁（影／警方提供）

高雄市75歲高姓老翁昨天下午坐在忠言路上一間超商外，遭到一名男子徒手攻擊後離開，造成老翁頭部擦挫傷，有網友在臉書社團PO文，指「高雄發生無差別攻擊」，警方表示，已掌握嫌犯是28歲張姓男子，將通知他到案說明，亦通知被害人高翁家屬至所提告，家屬表示近日會到派出所提出告訴。

有網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，直指「路人無差別攻擊在高雄也發生了！」內容指出，一名老人家在左營區忠言路超商門口，一名身高近180公分左右的壯漢經過，突然抓狂狂打老人家，事後消失無蹤，文中並附上受傷的老翁四肢和頭部被包裹，躺在醫院的照片。

原PO文指出，老人家傷勢不輕，也不太記得發生什麼事，但已經出院；突然的意外因為發生在小市民身上，只會歸類在高雄的小事而已，至於歹徒能不能抓到，附近小民自求多福，大民自己出門嚴加戒備。

警方表示，被害人高姓老翁說，昨天下午4時32分坐在忠言路上的超商外，卻遭一名剛從超商購買物品的男子徒手攻擊後離開，造成其頭部擦挫傷。老翁意識清楚，由救護人員送往聯合醫院醫治。

經員警積極調閱監視器及訪查附近店家，立即掌握張男涉有重嫌，經初步調查張男疑似飲酒後情緒一時失控，非無差別打人案，案經高翁提出告訴後，警方刻正查傳張男到案中。