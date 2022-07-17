警方逮捕李鴻淵後，在他的背袋內查扣3把槍枝，另有179發子彈。(資料照片)

南投生技公司4死1重傷命案震驚社會，警方15日在台中市養生會館逮捕犯嫌李鴻淵，並查扣3把槍枝、179發子彈，目前已送刑事局進行比對、確認犯案槍枝，檢警也持續追查槍枝來源。值得一提的是，辦案員警發現179發子彈有多個批號，推測李在犯案前曾多次「試打」，並選出火力最強的子彈行凶。

此案發生在本月14日下午，李鴻淵（55歲）進入康建生技公司農場，以行刑式手法槍殺該公司董事長賴敏男的弟弟賴鋕卿、生技公司園藝課長劉慶杉，接著進入公司內接連槍殺該公司會計張嘉綺及賴敏男的女兒賴彥予，最後進入賴敏男辦公室後朝賴開兩槍才逃逸。

警方鎖定李男後，15日台中市北區的養生會館逮獲他，並從他的背袋內起出3把槍枝，分別是巴西金牛座改造手槍、型號JP915及改良後滑套的JP935，以及另1把槍柄上有五星旗的中共製TT-33大黑星手槍，另背袋內還有179發子彈及3副手銬、滅音管等犯案工具。

李鴻淵究竟是用哪一把槍枝犯案？還是3把槍枝輪流使用？警方目前已將槍枝送到刑事局進行彈道比對；另警方也發現查扣的179發子彈分屬多個不同的批號，其中有的連彈身、彈頭都不一樣，推測他應該是分批取得，且犯案前曾多次「試打」，藉以挑出火力最強的。目前檢警持續追查其槍枝來源，釐清幕後是否有藏鏡人。