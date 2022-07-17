疫情指揮中心今日公布新增2萬4196例本土個案、73例死亡及156例中重症，其中新增5例兒童重症，其中1例為細支氣管炎，4例為MIS-C，支氣管炎個案是9個月大男嬰，無慢性病史，目前插管住在加護病房救治中，MIS-C個案年齡最小為1歲男童，有異位性皮膚炎，國內兒童MIS-C累計42例。

發言人莊人祥表示，156例中重症分別為84例中症、72例重症，72例重症中有5例為兒童，包括1例細支氣管炎和4例MIS-C個案。細支氣管炎為9個月大男嬰，無慢性病史，7月11日出現呼吸喘、嘔吐、活力變差，7月12日到急診就醫，檢驗PCR陽性，有嘴唇發紫、喘鳴聲、胸凹等呼吸窘迫現象，插管收治加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋治療、類固醇等藥物治療，續住加護病房，仍插管呼吸器。

第一例的MIS-C是1歲的男童，有異位性皮膚炎，6月20日曾確診新冠，間歇發燒約3周，合併腹瀉症狀，7月8日治急診，糞便檢查有沙門氏菌感染，凝血功能正常，懷疑MIS-C，目前生命徵象穩定，腹瀉改善，續住一般病房治療。

第二例MIS-C是3歲的男童，無慢性病史，6月21日曾確診新冠，7月11日開始有發燒、咳嗽、腹痛，胸部皮疹等症狀，7月14日到急診就醫，懷疑MIS-C住院檢查治療，7月15日轉加護病房，7月16日心包膜微量積水，右下輕度肺炎，目前仍住加護病房，生命徵象穩定。

第三例MIS-C是4歲男童，無慢性病史， 6月16日曾確診新冠，7月8日開始發燒、咳嗽、喉嚨痛、結膜紅痛，頸部淋巴結腫，懷疑是MIS-C，7月11日住加護病房，檢查發現心臟收縮率下降，合併血壓偏低，使用免疫球蛋白、類固醇藥物，7月13日轉醫學中心繼續治療，生命徵象穩定，續住一般病房照護。

第四例MIS-C是11歲女童，無慢性病史，未接種疫苗，5月29日曾確診新冠，7月2日持續發燒，頸部淋巴結腫，7月9日就醫發現肝功能異常、蛋白尿，7月11日至急診懷疑MIS-C治療，目前生命徵象穩定，續住一般病房照護。

莊人祥指出，截至目前，國內兒童新冠肺炎確診重症共103例，包括腦炎23例、肺炎18例，敗血症3例、哮吼8例，家中死亡6例，MIS-C42例、共病3例。重症個案中，有22例死亡。