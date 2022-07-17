交通部鐵道局今（17）日舉辦「高鐵延伸屏東」環境影響評估公開說明會屏東場，不過有去參加說明會的屏東縣議員參選人練鴻慶在臉書表示，現場砲聲隆隆，連民進黨籍議員都稱「高鐵延伸屏東」設站錯誤。他也直指「高鐵屏東站」只是選舉前的一個泡沫，會一直吹到2024總統大選，但注定只是一場騙局。

練鴻慶以「高鐵延伸六塊厝，只會是一場騙局」圍堤表示，今天來到「高鐵延伸屏東」的環評說明會，現場砲聲隆隆。其中有前進里里長王泰益指出，現在已經有人在六塊厝附近「圈地」，威脅市民說「以後這些地就要被政府徵收了，你再不賣我，以後價錢會更差」。

練鴻慶說，民進黨籍的屏東縣議員洪明江更是直指設站地點錯誤，他說同樣的錢，花在高屏二快（高屏第二東西向快速公路）更有價值；屏東現在缺的是與高雄連結，而不是與台北連結。

練鴻慶表示，從高屏溪開始算，到高鐵六塊厝車站大約是2公里，對於九如、里港乃至於潮州以南的縣民來說，直接到左營搭車其實更方便，這就注定了「高鐵屏東站」注定是入不敷出。

「當然，屏東鄉親對高鐵的期待太久了，就算中央是花大錢在六塊厝蓋蚊子高鐵站，對屏東市來說也是好事，」練鴻慶笑稱，至少他們家的房價會高一點。但民進黨政府，真的會做這種事嗎？從過去的經驗來看，高鐵延伸屏東只是選舉前的一個泡沫，會一直吹到2024總統大選；然後新的總統就算是民進黨籍，也會把整個計畫打掉重練。到時候總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已經卸任，跳票也無所謂了。

練鴻慶直指，高鐵延伸屏東要實現，一開始就要「經屏東市到潮州」，要比照民生汐止線「全線規劃、分段施工」，如果蔡英文、蘇貞昌不願這樣做，那除了騙票，還是騙票。