姜巧文（左二起）、程文欣、許淑淨為《超級王牌棒球隊》接受《娛樂超skr》訪問。（民視提供）

民視網路節目《娛樂超skr》主持人小路與阿甘日前邀請到體育女神，舉重雙金許淑淨、羽球女雙世界排名第一程文欣及跆拳道品勢金牌姜巧文，3人分享加入《超級王牌棒球隊》的契機和合宿糗事，她們也首度透露在奧運殿堂上，面對緊張的比賽有什麼抗壓妙招。

小路與阿甘好奇3位「棒球小白」接下節目的契機？許淑淨提到當時正在研讀博士班，因為比較忙碌也猶豫很久；個性直率的程文欣則是單純的抱持著「可以免費學棒球」的想法加入節目，她笑說一開始還想說如果表現好就能把獎金能拿去做公益，直到簽約當日了解內容才開始後悔，還想請製作單位臨時把她換掉；可愛的「體壇周子瑜」姜巧文更自爆在節目哭了2次，崩潰到站上打擊台，想說棒球怎麼不是用腳把球踢出去，整個人都快自我放棄。

話鋒一轉，3人「直話直說」尺度無極限，姜巧文說因為合宿開始便祕，結果最後竟變成大家齊力「幫忙」她順暢，許淑淨更是提供小撇步要她踩個小凳子，還在廁所外為她加油，原來金牌運動員這麼「逗」讓主持人超意外也笑翻。

難得邀請到登上奧運殿堂的金牌選手，被問到上場前有沒有帶來勝利的儀式或幸運物，許淑淨突然語出驚人說上場前都會聽「大悲咒」讓自己心靜下來，讓所有人驚嚇怎麼這麼特別，小路跟阿甘更說這樣就不能聽「舞曲大悲咒」，讓許淑淨猛嚇得搖頭，當被問到舉起槓鈴時都在想什麼？許淑淨認真的說：「心無旁鶩很專心」；程文欣也說會帶自己粉晶手環跟一些小物來給自己好運，姜巧文則是說會捏自己耳多要自己冷靜下來。