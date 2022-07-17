造成歐洲西南部各地發生森林大火的夏季熱浪今天仍無緩解跡象，但歐陸部分地區下週氣溫預計還將進一步創下新高。

法新社報導，近幾日來，法國、葡萄牙、西班牙和希臘消防人員持續對付森林大火，大火已摧殘數以千計公頃土地，還導致數人喪命。

這是數週來第2波吞噬西南歐部分地區的熱浪，科學家將這樣的現象歸咎於氣候變遷，還預測極端天氣將更頻繁且強烈。

● 法國

法國西南部吉倫特省（Gironde）濱海城鎮阿卡雄（Arcachon）的消防人員正在奮力控制2場森林大火，這場火自12日以來已吞噬超過1萬公頃土地。

法國氣象局預測，南法部分地區今天氣溫上看攝氏41度，西北部地區也出現35度高溫，預料明天氣溫將創新高。

● 葡萄牙

在葡萄牙，氣象機構預測氣溫上看攝氏42度，不過繼14日創下攝氏47度的7月高溫紀錄後，葡萄牙民防單位藉著氣溫稍微下滑的機會，試著撲滅葡國北部剩下的一場大火。

民防局長費南德斯（Andre Fernandes）警告火災風險仍相當高。不過媒體報導指出，仍在焚燒的本土大火數量，已從稍早的20起降為11起。

在經歷2人罹難、60多人受傷，高達1萬5000公頃森林和灌木叢遭火蝕的一週後，他補充表示：「這是一個須保持高度警戒的週末。」

里斯本當局今天將決定是否將一週的應急狀態再延長實施。

● 西班牙

在西班牙，國家氣象局維持全國各地不一的警戒層級，警告部分地區恐出現攝氏44度高溫。

區域政府說，西班牙從酷熱的南部到偏遠西北的加利西亞（Galicia），昨天仍有數十場森林大火在延燒，這幾場大火燒毀了約3500公頃土地。

● 希臘、摩洛哥

希臘方面，民防單位忙著撲滅地中海克里特島（Crete）火勢。北非摩洛哥則正在對付北部山區地帶一場森林大火，這場火造成至少1人喪生，迫使1000多個家庭撤離家園。

打火工作也導致數名人員喪命，一架飛機在葡萄牙北部墜機，導致飛行員喪命；希臘一架直升機墜海，造成機上2人罹難。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110717