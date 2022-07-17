開幕一早就有鏟屎官帶著自家寵物朝聖。（吳建輝攝）

不過有民眾反映，圍欄的縫隙過大，比較膽小的狗狗可能會為了逃跑從圍欄下衝出，恐怕會有危險。（吳建輝攝）

寵物公園基地面積約280坪，專屬的園區設有鋼構圍網，設施包括波浪棧道、水管屋、跳圈圈等等，讓毛小孩可以解開繩索盡情奔跑，放電，主人也不用擔心毛小孩會跑出圍籬，因為入口採雙開門設計，防止毛小孩自行闖出。（吳建輝攝）

南投縣首座寵物公園「草屯鎮寵物公園」17日正式啟用，寬闊的草皮、波浪棧道、水管屋等設施，讓人眼睛為之一亮，開幕一早就有鏟屎官帶著自家寵物朝聖，不過有民眾反映，圍欄的縫隙過大，比較膽小的狗狗可能會為了逃跑從圍欄下衝出，恐怕會有危險。

草屯寵物公園就位在草屯演藝廳後方，公所為節省開支，將舊公園重新打造，斥資近百萬打造適合寵物的活動空間，讓毛小孩可以在公園盡情放電，公園內設有吊桿、水泥管及木棧板等設施，並植人工草皮，另設有洗手台及圍籬，場地整體相當完善且活潑，供飼主及毛小孩一個可盡情使用及安全的休憩場地。

今天下午就有民眾帶著自家毛小孩朝聖，祝草屯的江小姐說，圍籬下方的空隙太大，若比較膽小體型小的狗狗，可能會因此跑出圍欄，造成危險，另外現場也沒有看到垃圾桶，垃圾或收集到的狗大便不知道要丟哪裡，不過並非都壞的，像設置洗手台確實蠻方便。

草屯鎮公所表示，台灣少子化日趨嚴重，新生兒數量屢創新低，飼養毛小孩的民眾日益增多，寵物公園基地面積約280坪，專屬的園區設有鋼構圍網，設施包括波浪棧道、水管屋、跳圈圈等等，讓毛小孩可以解開繩索盡情奔跑，放電，主人也不用擔心毛小孩會跑出圍籬，因為入口採雙開門設計，防止毛小孩自行闖出。

公所也說，該公園因為場地限制，相較適合中小型犬隻活動，讓毛小孩在公園內玩耍，毛爸毛媽則可以到樹蔭下乘涼，而公園也貼心設置清洗區，狗便袋箱，至於民眾提到的問題公所也會儘速來了解，希望能提供毛爸毛媽以及毛小孩一個安全無虞的使用環境。