張善政赴竹圍漁港向攤商、民眾拉票。(呂筱蟬攝)

桃園市長選戰藍綠陣營參選人對於林智堅論文爭議來回攻防，林說選舉是拿政績與政見，不是噴口水、也不是抹黑比賽，國民黨參選人張善政17日下午回應，他說政治人物誠信要禁得起考驗，在神明前面也要非常實在能夠講出來，這話已經講太多次，台灣很多人都關心林論文狀況，如果提出疑點就叫抹黑造謠這是無限上綱，他不用這麼敏感，把事情講清楚就好。

自從張善政確診出關後，外界認為他一改過往溫和態度，面對選戰尤其是針對林智堅，炮火越來越猛烈，張對此表示，沒有說出關以後要比較兇，他並沒有這意思，是在閉關時看到論文事件爆發，以一個在參選的人，同時從桃園鄉親角度來講，這件事希望林智堅要趕快講清楚，所以心裡很急，並不是要抹黑他，也不希望選舉好像都在打論文，這時候講政見都沒有人注意這樣不好，所以很著急希望林能將論文事情交代清楚，不管是對是錯告一段落後，選舉才能往正確方向走。

對於林智堅上午受訪時認為張善政這段期間像老師、教授對人指導，張善政對此也說，老師指導學生不叫高高在上，老師和學生的研究成果是綁在一起的，他如果高高在上，自己的學生不會在畢業20年後都還維持師生情誼，另外，教授是正面還是負面含意名詞，這可以由鄉親自己斷定。

他也說，自己經歷過很多不同身分，經歷很多元，曾是工程師、農民、教授、行政院長，在這麼多元經歷底下，會用適當的基因本能來回應不同問題，希望以多元經歷為桃園鄉親服務，而林智堅可以不用在意他的教授身分，如果需要用農民身分、用工程師身分和他互動都很樂意。