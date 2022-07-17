補充足夠的水分能維持人體生理機能運作，但很多人卻不知道，喝水不夠還容易發胖！中醫師呂桓毅在臉書粉專PO文指出，過去曾收治一名30歲的女病患，因為工作忙碌，每天喝水量約1000c.c.，有時候甚至連桌上的一杯水都喝不完，長期下來導致皮膚粗糙、反覆尿道炎以及小腹凸起變胖等情況。

呂桓毅表示，該名女病患因為水喝不夠，不僅出現反覆尿道炎的情況，就連皮膚也變得粗糙，覺得餓時就隨手拿零食充飢，進而導致小腹凸出。不過女病患的飢餓感不是因為真的餓，而是跟身體嚴重缺水有關。

呂桓毅解釋，因為飢餓與口渴兩者的生理狀態類似，都會變得疲倦、情緒容易暴躁，甚至有頭痛的情況。加上，大腦中處理飢餓和口渴兩種感覺的區域是同個位置，因此大腦不容易區分兩者的訊號，甚至經常混淆，導致誤以為口渴是飢餓，反而吃進過多身體不需要的熱量。

呂桓毅指出，一般而言，人每天的喝水量至少要與消耗的量達到平衡，人體一天的排出量大約為1500毫升，再加上形成糞便、呼吸過程以及皮膚蒸發的水分，總共的消耗量大約為2500毫升，而人體每天從食物中吸收或從新陳代謝過程獲得的水分大約有1,000毫升，所以至少還要再喝1500毫升左右。因應每個人體重不同，建議喝水量要達到體重（kg）乘以30（c.c.），但針對要減重的民眾，水量則要喝更多，必須乘以40（c.c.）。

另外，隨著氣溫不斷飆升，許多民眾可能覺得特別容易疲倦，呂桓毅解釋，這是因為高溫造成血管擴張，使得流經大腦的血液和氧氣都變少，要解決這樣的情況，可以透過多喝水改善。