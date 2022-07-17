民進黨第20屆第一次全國黨員代表大會（全代會）今（17日）登場，行政院長蘇貞昌致詞時細數施政政績，還強調上市櫃營收歷史新高《工商時報》、《經濟日報》頭版頭條同時報導，蘇提及，政績歸功於國人努力及正確領導，最後請在場人士給予蔡英文總統熱烈掌聲，感謝她領導有方。

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，政府的責任就是守護台灣、照顧人民、走向世界，台灣人民堅定守護民主自由現狀，用對話化解兩岸分歧，不會在壓力下低頭，台灣國際能見度歷史新高，被世界看見，世界越來越支持台灣，人民是國家的主人、兒童是國家的未來，蔡政府最照顧兒童、孩子。

他說，因應少子化預算，蔡政府上任時僅150億元預算，如今增加至800億元，明年達到1000億元，育兒留停津貼從過去1個月2500月，下個月達到每個月5000元，過去不孕症沒有補助，如今不孕症補助療程至10萬元，有2萬6215個家庭受惠，已出生超過2400個新生兒，蔡政府從小顧到老。

蘇貞昌也提及，中小學班班有冷氣政策，蔡政府一年半內完成，所有電費、維護費都由中央負擔，偏鄉學校中央補助營養午餐，9月起所有的學校尤其在偏鄉、離島，「班班有網路、生生有平板」，愈偏鄉愈周到。

蘇貞昌說，首次完成三保一金，完成守護農漁民，另外還有史上最大規模300億元擴大租金補助，最簡便的手續，現在開始申請10月補助就會入帳，還是20年來最會還債的國家。他也強調，台灣比起世界各國，疫情期間超額死亡率是世界第三低。

蘇貞昌強調，蔡政府出口成績史上最旺，上市櫃營收歷史新高《工商時報》、《經濟日報》頭版頭條同時報導，此外，台灣競爭力超過2000萬人的經濟體連續兩年第一，政績歸功於國人努力及正確領導。