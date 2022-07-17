1名女網友於《匿名公社》發文，她和前夫離婚5年，罹患腦瘤的大兒子領有身障補助，常年插鼻胃管，目前由前夫撫養，實則都是前婆婆在照顧，前夫將兒子的補助拿來吃喝玩樂，前婆婆致電請她幫忙將補助金帳戶改為前婆婆名下，原PO雖生氣前夫未給對方照顧身障孩子的費用，但她卻無能為力，貼文一出，引起網友們熱議。

原PO於臉書社團《匿名公社》抱怨，她離婚6年，患有腦瘤的大兒子由男方扶養，因為孩子常年插鼻胃管，由前婆婆24小時照護而對方也有新的家庭，日前，她接到前婆婆致電告知，前夫爽領孩子身障補助，卻未曾給前婆婆孩子照顧費時，相當錯愕，前婆婆希望原PO能幫忙重新申辦大兒子身障補助帳戶。

原PO表示，常常見到前夫臉書發認真工作、兼職，塑造愛妻愛家好爸爸的形象，以為前夫想通了，學會負責任，但聽聞前婆婆的轉述後，她發現前夫非常不要臉，拿著生病兒子的補助養新的家庭，但礙於兒子監護權歸前夫，她不知道該如何協助前婆婆辦新的帳戶，找社工、找社會局轉移補助等等。

原PO還說，她母親是癌症患者，她一人撫養小兒子和母親，經濟也很吃緊。希望網友們不要砲轟她，貼文一出，網友們紛紛留言：「不需要匿名了，直接po爆料吧，讓大家認識他，你也能提告，因為他領補助卻不把錢用在兒子身上，讓前婆婆說出來，這樣也能贏得兒子監護權，假如你金錢方面可以的話。」、「媽媽加油啊」、「這種裝優質的都很垃圾」。