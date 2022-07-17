民進黨立委高嘉瑜日前受邀擔任民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部副主任委員兼分區總督導，隨後她劍指國民黨台北市長參選人蔣萬安，讓國民黨台北市議員參選人楊植斗酸，高嘉瑜這次在大選上扮演的角色就是「臥底陳時中、明打蔣萬安、暗助黃珊珊！」

楊植斗昨（16）日在臉書表示，高嘉瑜擔任陳時中的競辦副主委，連民進黨的支持者都有意見，到陳時中的臉書洗版拒絕高嘉瑜入列，可能導致她因此不爽，馬上砲轟蔣萬安，試圖向陳時中邀功。

楊植斗認為，高嘉瑜此舉在綠營支持者的眼中可能很成功，但也代表綠營支持者就是好騙，「高嘉瑜演個戲真的以為她歸隊了？」楊植斗指出，2018年民進黨推姚文智出來，高嘉瑜卻跟柯文哲偷來暗去，搞到姚文智競辦發言人嗆聲要求高嘉瑜退黨，所以高嘉瑜在此次大選中扮演的角色，應該是「臥底陳時中、明打蔣萬安、暗助黃珊珊」。

楊植斗說，他其實很支持高嘉瑜繼續臥底，因為陳時中對市政一點想法也沒有，選戰後期一定會頭殼抱著燒，「有高嘉瑜在身邊噁心他，也是滿不錯的」。