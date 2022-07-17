衛生福利部今年表揚全國11名模範公務人員，衛生福利部基隆醫院內科主任蔡富順為獲獎人之一，從SARS風暴到COVID-19疫情，皆在第一線備戰，這次因帶領團隊抗疫有功，深獲青睞。

衛福部日前舉行9週年部慶，頒發衛生福利專業獎章，有3人獲頒二等獎章，17人獲頒三等獎章，另表揚11名模範公務人員，其中7人在部、署中央單位任職，蔡富順和其他3名得獎者則在地方單位服務。

基隆醫院表示，蔡富順長期投注偏遠地區醫療，深入監所照護受刑人生、心理健康，守護弱勢族群並提供適切醫療服務，且抗疫有成，以及歷練完整，不吝提攜後進，堪為典範表率。

蔡富順指出，自已多年來從事胸腔急重症、感染症治療、肺結核防治等臨床醫療業務，直到2003年SARS風暴開始投入抗疫工作、累積防疫經驗；2020年COVID-19疫情爆發後，在院長林慶豐領導下，配合政策帶領團隊妥善規劃，並落實專責病房分艙分流制度，以及收治確診重症病患等相關防疫工作。

蔡富順得知獲表揚後，期許自己未來能繼續帶領團隊同仁，提供病人適地且有溫度的醫療服務，達成全人醫療目標； 頒獎當天，基隆醫院秘書李玲美代表林慶豐到場表達祝賀，她表示，蔡富順能獲得此項殊榮實至名歸，也鼓勵院內所有公務同仁，持續善盡公醫使命。