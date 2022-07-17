新北市板橋區游姓男子因私下關注男子小泰（化名）已久，心生愛慕，去年2月間配戴長捲假髮、口罩、黑色棒球帽，趁著小泰酒醉時，潛入對方住家，並藉機與小泰發生性關係，小泰原以為在做春夢，未料酒醒後發現下體有糞便，又受傷破皮，才驚覺遭性侵，報警提告。新北地院認為，小泰在性交過程中，並非處於酣眠、不可抗拒狀態，甚至能記得游男所說細節，因此判處游男無罪。

判決指出，游男去年2月4日凌晨5時許，闖入小泰位在板橋的住家，趁著對方酒醉熟睡之際，與對方發生性關係。小泰指控，他當時有聽見對方爬上床的聲音，當下有醒來，但仍處於昏沉狀態，游男聲稱是樓下房客，平常就有在關注他，隨後就把他的褲子脫下，幫他口交，甚至有使用房間的潤滑液，與他發生性關係。

小泰指出，他記得游男離開前，還有說2天後會再來，原本以為是一場春夢，對象還是女生，未料當他醒來後就發現下體有糞便，還受傷破皮，當下覺得很噁心，因此沖澡後就立刻去報警。

不過，游男表示，他與小泰是在合意狀態發生性關係，若小泰有酒醉應該無法勃起，更不可能完成性行為。游男辯護人則稱，游男取得潤滑劑，應是由小泰告知提供，小泰說詞前後矛盾，且僅有單方說詞，應該被宣告游男無罪。

新北地院合議庭認為，小泰案發時能完整記得游男打扮、性交過程，甚至還記得對方說詞，顯見其在案發過程意識均清晰，沒有到酒醉昏沉的狀況，另外小泰聲稱下體有破皮，若沒有一定強度的摩擦碰撞，根本不會有傷口。

合議庭指出，小泰確實有勃起完成性行為，就算游男戴假髮裝扮女生，與小泰發生性關係，也難認有違反意願的狀況，且小泰也沒有其他證據，因此判處游男無罪，全案可上訴。

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