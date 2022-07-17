疫情趨緩、2022年選戰升溫，民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌在同黨民代陪同下，17日到台中市建國市場尋求攤商支持，適逢周末假日買菜民眾多，支持者給予加油鼓勵，蔡傾聽市場自治會成員們與攤商們的心聲，承諾協助解決建國市場所提出的太陽能回饋市場比例提高，及僱用保全的費用過高等問題。

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌，在立法委員黃國書、建國市場自治會長蔡鈴欽、市議員鄭功進、市議員參選人何昆霖、市議員參選人陳雅惠與多位里長陪同下，前往台中市建國市場拜訪攤商，獲得

有些支持的攤商及民眾紛紛比出大拇指，高喊凍蒜，搶著與蔡其昌合影；蔡其昌拜票行程之外，也傾聽市場自治會成員們與攤商們的心聲，承諾協助解決建國市場所提出的太陽能回饋市場比例提高，及僱用保全的費用過高等問題。

蔡其昌表示，建國市場是台中市很重要的市場，在原市區時是非常有歷史記憶市場，他今天到建國市場主要是拜票及了解攤商們的心聲，台中市有許多的傳統市場設備跟環境都已相當老舊，未來若當選市長，會針對所有傳統的市場進行整體的規劃及整修，帶給市民更好的消費環境，也能夠增加攤商的營收。

蔡其昌強調，未來若當選市長將會針對台中市所有傳統市場進行盤點，透過整體規劃來改善市場環境，讓市民們擁有更舒適安全的採買環境。立委黃國書說，建國市場是台中市最具指標性的市場之一，明顯感受到攤商與市民朋友的熱情支持，肯定蔡其昌的行動力與親和力深具信心，能逆轉勝！