民進黨全代會 蔡英文：民進黨「會做事、也要做對事」。曾薏蘋截圖

民進黨全代會 蔡英文：民進黨「會做事、也要做對事」。曾薏蘋截圖

民進黨全代會今登場，今年正逢選舉年，身兼黨主席蔡英文總統今致詞時強調，「我們要會做事、也要做對事」；這次推出的縣市長候選人，都能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌；她還脫稿說，「好啦！大家要拍手，拍了手就會記得這件事」。

民進黨這次全代會以「團結台灣 顧好未來」為大會主軸，訴求台灣人民在這段日子以來，共同面對的各種的挑戰，以及對未來的展望。

開幕式中，以感謝防疫人員等各界人士守護台灣來揭開序幕，接下來推出堅強縣市長候選人陣容，盼於年底選戰中，再次以「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多支持者認同。

蔡英文主席於全代會開幕式致詞全文如下：

蘇貞昌院長、第一次以黨員資格參加會議的前副總統陳建仁、姚嘉文前主席、卓榮泰前主席、游錫堃院長、林錫耀秘書長、張俊雄前院長、各位黨代表同志，以及我們「會做事戰隊」的縣市長候選人，大家午安、大家好。

今天是民進黨的全代會，也是2022年地方選舉前的全代會。我們已經提名的18位縣市長候選人，都站在這裡，展現出團結的意志，我們有信心，要打贏這場選戰。

這段時間以來，國內疫情穩定趨緩，大家正在一步步邁向正常生活。今天現場也有醫護人員代表，我要再一次向所有的醫護人員和防疫夥伴，致上最深的敬意和感謝。

面對後疫情時代，作為執政黨，我們絲毫不能鬆懈，必須做好準備。

最近，日本安倍晉三前首相不幸過世，我們痛失了一位好朋友。

安倍前首相曾經說，世界必須認知到，台灣的民主已經相當成熟。而且一個更茁壯的台灣、保障自由及人權的台灣，將會符合全世界的利益。

我們會記得老朋友的期許。民進黨每一位黨員同志，都有責任，要守護民主自由，讓台灣在艱難的環境中崛起、茁壯。

團結台灣，面對時代給予的挑戰，這就是民進黨當下的關鍵使命。

民進黨另外一個重要的使命，就是堅持改革精神，奮力打拚，顧好未來。

過去兩年多來，我們改革的腳步，沒有因為疫情而停下來。

為了提升國防戰力，我們成立全民防衛動員署，並且開始改革後備動員制度。

為了實踐2050淨零轉型的目標，我們提出轉型的路徑圖，努力促進台灣的永續發展。

剛剛蘇院長也給各位報告，面對少子女化的挑戰，我們要給家長更多的支持。不論是育兒津貼翻倍、產檢補助的提高，還是育嬰假留職停薪額度的提高，我們都做到了。

我們也要給孩子最好的照顧。班班有冷氣、有健康優質的營養午餐，我們做到了。

同時，政府帶頭加薪，年年調升基本工資，也擴大租屋補助，持續興辦社會住宅，希望能夠減輕年輕人的負擔。

這些改革及社會照顧政策，是民進黨對台灣人民的承諾。改革顧未來，是顧全台灣的未來，不只要顧好下一代，也要讓上一代的人放心。

各位，「團結台灣，顧好未來」，是這次全代會的主題，也是民進黨的使命。民進黨除了要「會做事」，也要「做對事」。我們沒有忘記改革的責任，也沒有輕忽現實的挑戰，我們有能力在變動的世界局勢中，穩健地帶領台灣走向世界舞台。

後疫情時代的世界，是個充滿挑戰和機會並存的世界。尤其，烏俄戰爭還在持續，國際性的通貨膨脹正在發生。

但是我們可以對自己保持信心。台灣經濟的基本面良好，許多產業在全球供應鏈重組的過程中，也把握住關鍵的戰略地位。

更重要的是，台灣社會充滿韌性，台灣人也有足夠的勇氣和智慧，能夠化危機為轉機。

執政團隊會善用這些優勢，以最穩健的步伐，來維持經濟成長、物價平穩，並且特別留心基層勞工、年輕朋友的需求。

在過去一週，新一波的國旅補助方案，已經上路，「動滋券」的加碼方案也宣布了。「隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣」。

這些措施，我要請所有的黨員同志，幫忙多宣傳、多說明，讓社會上的百工百業，把握住後疫情的商機，一起邁向正常生活。

在下一個階段，我們更要讓中央和地方，緊密合作，促進台灣的整體發展。

過去四年、八年，民進黨的縣市首長，都展現出亮眼的執政成績。公共服務品質提升，建設一一展開，城市脫胎換骨，在地民眾也找回了光榮感。這些都是中央地方共同努力的成果。

未來四年，我們因應後疫情時代的挑戰，公共建設要加速，產業升級要確實，更要透過城市外交，讓台灣在國際上持續發光發亮。這一切，也需要中央地方同心。

台灣就像一支棒球隊，中央政府和地方政府，各有各的守備位置。只有團結一致，互相補位，才能發揮團隊戰力，打出最好的成績。

所以，11月26號的選舉，我們推出最強、最有經驗，也最符合地方發展需求的縣市長候選人。

在北台灣首都圈，蔡適應在基隆、陳時中在台北、林佳龍在新北、林智堅在桃園和沈慧虹在新竹市，他們將強強聯手、共同治理，讓首都生活圈大步前進。

在中台灣，徐定禎在苗栗、蔡其昌在台中、黃秀芳在彰化和蔡培慧在南投，他們深耕地方、歷練豐富，一定能讓中台灣大建設、大發展。

在南台灣，劉建國在雲林、翁章梁在嘉義縣、李俊俋在嘉義市、黃偉哲在台南、陳其邁在高雄和周春米在屏東，他們勤奮專業，一定可以做到「綠色執政、品質保證」。

在東台灣，江聰淵在宜蘭、Kolas Yotaka在花蓮和劉櫂豪在台東，他們誠懇踏實、宏觀優質，讓我們一起爭取最大的支持，贏回東台灣的光榮感。

我們推出的縣市長候選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。

我們有信心，「中央執政好成績，地方推薦好人才」，民進黨推薦的都是最好的治理人才。

2018年的地方選舉，對民進黨而言，是一次深刻的教訓。但是我們都很清楚，人民給我們教訓，是因為希望我們更好；人民給我們機會，是因為希望我們堅守理念、落實承諾。

這一次，我們做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持！

唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，我們的執行力才有展現的機會。

因此，在選舉當中，我們要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛我們的理念，爭取人民的認同。這就是民主。

把我們的理念講出來、把我們的執行力秀出來，把我們「綠色執政，品質保證」的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。

和選舉同時舉行的，還有十八歲公民權的修憲複決。這是民進黨最早提出的主張，現在終於得到其他政黨的支持，有機會能夠入憲。

民進黨堅定支持這項長久以來的主張；這一次，讓我們「民主、前進、挺十八」。我也要提醒大家，修憲複決投票的門檻很高，而十八歲公民權攸關台灣的未來。

所以，我拜託大家，要抓緊機會大力宣傳，到廟口講、到夜市講、送車的時候講、跑攤的時候講，把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家的未來。

團結台灣，顧好未來，讓會做事的人贏，讓台灣的民主更進步、國家更壯大，我們一起來拚，民進黨加油、台灣加油，謝謝大家。