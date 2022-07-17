國內上周五（15日）驗出第一名本土BA.5社區個案，為北部一名20多歲女性，打過3劑疫苗，5月中曾經確診，也是首例BA.5重複感染個案；指揮中心發言人莊人祥表示，個案5名密切接觸者PCR陰性；個案母親的7位同事PCR結果也都是陰性；個案的父母為陽性，目前仍在進行基因定序中。

指揮中心15日公布國內首例的名本土BA.5社區個案，為北部一名20多歲女性，沒有出國，卻感染了BA.5。為國內社區第一名本土BA.5社區，也是重複感染個案中，首名BA.5重複感染者。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前高度懷疑為一起家庭群聚，包括20歲個案、與她的爸、媽都是陽性。個案5名密切接觸者PCR陰性；個案母親的7位同事PCR結果也都是陰性。

莊人祥表示，個案5名密切接觸者PCR陰性；個案母親的7位同事PCR結果也都是陰性；個案的父母為陽性，目前仍在進行基因定序中，結果何時出爐？因一名個案Ct值已經超過30，不一定驗得出來，因感染時間接近，猜測應該同為BA.5個案。