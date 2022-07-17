目前虎尾高鐵入口馬路行道樹是整齊畫一的苦楝樹。（雲林縣府工務處提供）

雲林虎尾高鐵站是雲林縣的新門戶，周邊有台大雲林分院虎尾院區、台大雲林分部校區、興建中的布袋戲傳習中心，縣府為讓旅客對雲林田園生態都市印象深刻，也提供雲林臺大病患與家屬透氣空間，投入2900萬元啟動「高鐵綠園道環境改善工程」，使進入高鐵站前1公里馬路成為公園綠地。

虎尾綠園道工程起點是站前東路至1公里外的清雲路、學府路旁，總長約1公里，縣府工務處將施作人行步道、綠蔭休憩廣場、口袋空間、景觀光廊、休憩平台、自行車停放區等，上月已開工，預計年底前完工。

工務處長汪令堯指出，高鐵站周邊不僅是外地人來訪田園生態都市雲林的第一印象，也是鄉親返鄉踏上記憶中家鄉的景色，虎尾綠園道完工後將呈現雙排成蔭的苦楝樹園道風景，置身彷彿被大自然擁抱。

汪令堯說，臺大雲林分院病患及探病親友也需活動空間，綠園道完工後將有放鬆休閒的開放綠地，有助於病患早日康復。

他表示，虎尾綠園道扮演人本環境所需的空間機能，採取減量設計手法打造簡潔舒適的步行空間，首先透過複層植栽，降低學府路交通頻仍的車輛噪音，其次園道內將設有木平台及石籠座椅，方便民眾休憩放鬆；夜晚則運用投射燈形成光廊，兼顧美觀與安全性。

縣長張麗善表示，虎尾高鐵站通車帶動周遭高鐵特定區發展，縣府也擘畫虎尾雙都心的願景，最近快馬加鞭推動芒果大道、糖鐵五分車復駛、布袋戲傳習中心、央廣基地及建國新村再利用計畫。

張麗善說，虎尾綠園道門戶將成為外縣市民眾探索雲林歷史文化、觀光景點、產業生態的起點，盼雲林的田園生態都市的記憶能深刻烙印在遊客心中。

虎尾高鐵特定區剛好位於雲林縣中心，今年有多名縣議員提案雲林縣府辦公大樓擁擠，建議遷移至虎尾高鐵特定區的行政專區，有助於讓雲林蛻變成現代化城市。