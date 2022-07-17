暑假到了，是年輕學子打工旺季，詐騙集團看準年輕人社會經驗不足，在網路的平台，以「高薪、免經驗、輕鬆」等關鍵字，誘騙學子從事不法，有受害人簽下工作契約及本票，去東南亞國家後遭不法集團扣押護照、限制行動，甚至被毆打、虐待，被迫從事非法工作，根據台中市刑大統計，今年1月至6月間，已有32件假求職詐騙案件，財損有32萬餘元，提醒學子多加留意。

詐騙集團，標榜「輕鬆賺錢免經驗」、「不要求語言能力」、「學歷不拘」、「工作時間自由」等話術誘騙年輕人出國，先在國內透過社群媒體以高薪、準時上下班、不需英語能力及預支機票等，再以投資考察等名義，讓被害人簽下工作契約及本票後去東南亞國家，遭扣押護照、限制行動，甚至被毆打、虐待，被迫從事非法工作，讓被害人觸犯當地法令，也不敢向當地警方報案，求助無門。

台中市警方指出，猜猜我是誰、假投資等詐騙手法，將其他被害人的金錢匯入帳戶，遭警方查獲時，除車手外，人頭帳戶亦會以詐欺罪名移送，提醒打工族應徵時應提高警覺，小心防範詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件。

台中市政府警察局統計，今年上半年「假求職」詐騙案件計發生32件，遭騙金額達32萬元，日前查獲詐騙集團於社群軟體發布求職貼文，以「博弈出金收本子、無事尾」、「誠心收車每台5-10萬」，吸引民眾提供存摺帳戶、提款卡及密碼，以每本存摺帳戶5至10萬代價收購，這些都是詐騙集團慣用伎倆。

警方提醒，暑期打工及畢業新鮮人，應徵時應先了解其公司背景、工作性質、職場管理、中途離職條件，及是否涉及財務糾紛，網路上標榜「偏門工作」、「不須門檻即可輕鬆致富」工作內容多是違法的，若發現可疑可撥打165反詐騙專線或110電話查證。