莎斯基亞羅絲達爾（下）與湯姆希林在《永別了，柏林》中愛慾交纏。（海鵬提供）

德國女演員莎斯基亞羅絲達爾近來星運極旺。（海鵬提供）

德國當紅女星莎斯基亞羅絲達爾，繼演出奧斯卡電影《無主之作》後，最近與影帝湯姆希林再續戲緣，兩人在新片《永別了，柏林》愛慾交纏，羅絲達爾更是三點全露、為愛大跳裸舞，尺度無限的激情演出，除獲美媒《Indiewire》盛讚「視覺上的饗宴」，觀眾更是看得直噴鼻血。

有趣的是，去年才在瑞士盧卡諾影展封后的羅絲達爾，最近接受德國NDR電台暢談拍片心得，一時興起竟脫口而出：「我終於學會擠（牛）奶。」罕見被列入新聞標題而人氣暴增。自幼學習芭蕾的羅絲達爾，即使演出性愛戲依然姿態優雅，她的獨特演技除助《永別了，柏林》勇奪德國電影獎最佳影片，也讓她榮獲德國影協獎及電影獎雙料影后提名。

羅絲達爾8歲時就登上芭蕾舞台，曾榮膺柏林影展「歐洲閃耀之星」，並提名「德國新秀獎」最佳女主角。近年佳作無數的她，曾與德國影帝湯姆希林一同演出奧斯卡名片《無主之作》。最近新作《永別了，柏林》兩人再度合作，她飾演1位擁有明星夢的準律師，與湯姆希林於紙醉金迷的夜店相識相愛，展開一趟尺度無限的激情之旅。《永別了，柏林》7月29日在台上映。