北部一名22歲王姓資訊業男子，日前在網路社群平臺上看到標題「我和一群姊妹經營外約俱樂部」貼文，對方邀他加LINE，暱稱「撲克皇后影兒」為好友，可介紹王男進撲克俱樂部體驗，遭詐騙騙術萬元，刑事局提醒切莫過度依賴網路交友，勿聽信要求前往購買遊戲點數。

刑事局指出，「撲克皇后影兒」聲稱王男可先購買約會券5小時8000元、過夜券12小時1萬8000元、A梅花套餐含約會券3張1萬8800元、J紅磚套餐含約會券3張及過夜券1張計3萬6800元、Q紅心套餐含約會券6張及過夜券2張計5萬8800元或K黑桃套餐含約會券8張及過夜券4張計8萬8000元。

王男隨即在與對方LINE對話中下訂Q紅心套餐並網路轉帳5萬8800元到對方指定帳戶，王男依約到精品旅館時卻沒見到對方出現，這時「撲克皇后影兒」再稱老闆及股東們要求先付押金5萬元，會於事後退款，雙方協議支付3萬元押金，待王男轉帳後又接到「撲克皇后影兒」要求王男需提供LINE帳號供他們登入談見面約會事宜，王男告知無法提供並要求退款，於是對方傳了假的退款交易明細圖給王男，但王男等了2周遲遲等不到退款款項，才驚覺遇上詐騙，前後計遭詐新臺幣8萬8800元。

另一名20歲劉姓女業務，上週在網路交友軟體認識一名暱稱「nn0206」女網友，對方使用通訊軟體LINE暱稱「NaNa」加劉女好友，並聲稱自己是酒店公關身分，雙方相約見面前，劉女接到自稱「NaNa」主管來電，稱怕後續有問題，要求劉女先購買3萬9000元遊戲點數當保證金。

劉女先是依對方指示至超商購買遊戲點數，且翻拍序號及密碼給對方，接著接到自稱幫派黑道男子「南哥」來電恐嚇要求劉女持續購買保證金及把車子抵押付款等，並傳送有人被砍的影片給劉女，聲稱若不配合，就會讓全家人下半輩子都在床上度過，後因劉女將車輛開到車行欲抵押時，經車行老闆提醒才驚覺遇到詐騙，劉女前後購買9筆遊戲點數，計遭詐騙3萬9000元。

刑事局指出，正值暑期假期中，不少人喜歡流連網路世界交友或遊戲，但網路交友充滿神秘，流連交友App輕鬆容易，約按摩、約援交看似新奇，實則假援交真詐騙SOP圈套了無新意，卻讓許多同性、異性族群，想結識網友對象者，一不小心即落入詐騙集團圈套，甚至接到自稱黑道的威脅，也讓錢包遭詐空。