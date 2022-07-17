民進黨全代會今（17日）登場，同時民進黨主席、總統蔡英文也在臉書分享了名為「為台灣顧好下一代」的前導影片，影片中細數了民進黨政府多項重大政策，她也寫下了「團結台灣，為台灣顧好下一代！這不是口號，而是民進黨已經在做的事情。而且我們還要繼續做下去」，然而貼文一出後，隨即遭到大批網友留言灌爆，怒嗆「很多孩子都走了！」

在該影片中，列舉過去的幾年政府完成了幾項重大政策，包含擴大不孕症療程補助、落實學校「班班有冷氣」，以及讓孩子順利接種疫苗。蔡英文直言，我們想要傳達的想法就是「守護下一代」。藉著舉辦全代會的機會，「我們也想向辛苦的防疫團隊與行政團隊致敬，感謝國內各界與全民一起努力」。

蔡英文的貼文一出後，立刻吸引大量網友前往該篇貼文留言，但其中大部分內容以負面為主，網友們大罵「信妳個鬼」、「團結台灣這四個字出在貴黨口中，怎麼聽起來像笑話」、「很多孩子都走了」，也有網友狠酸「我點開影片可是剛好沒電」、「落實班班有冷氣，但是停電會受氣」、「四個不同意，跳電更有力」、「選舉到了，開始開支票了」，但也有少數網友留言「台灣加油」、「看完很感動！這兩年小英政府帶著我們走過一關又一關，謝謝你們！」表達支持。