柴犬街頭亂竄，下班女警被「遛」半小時。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

柴犬街頭亂竄，下班女警被「遛」半小時。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

柴犬「錢錢」街頭亂竄 女警被「遛」半小時

桃園警察分局龍安派出所警員蔡佳穎下班回家途中昨傍晚返家途中，在街上看到一隻黑色柴犬疑似迷途在街頭亂竄，險象環生，一路尾隨想將牠「保護管束」卻苦無機會，人狗走了近半小時，蔡警見柴犬彎進巷弄準備上前，張姓飼主正好從屋內走出要尋愛犬，頻頻感謝警員幫忙，警方也提醒飼主要記得牽繩、多留意。

龍安派出所警員蔡佳穎昨傍晚4點多，趁下班回家途中到國聖一街購物，看到一隻黑色柴犬在路旁跑來跑去，附近民眾說沒見過這隻狗，已經在附近徘迴許久，應該是迷途了，見牠在路上亂跑亂竄，擔心會引發交通事故，希望員警幫忙為牠找尋飼主，以免造成危險。

蔡警見牠攜帶項圈毛色乾淨，應該離家不久，想將其帶往動物醫院掃描晶片，於是騎機車在後尾隨，見該犬隻在路上跑來跑去，擔心會嚇到牠，便停機車陪牠用走的，希望找個機會將其「保護管束」。

豈料一人一狗走了近半小時，幾次上前卻撲空，蔡員累得氣喘吁吁，聯絡同仁前來協助，又走了一段路，狗兒轉進巷道停下來，員警正要上前安撫時，飼主張先生剛好從屋內出來，見愛犬帶警察回家嚇了一跳。

張姓飼主表示，柴犬名叫錢錢已6歲，每天會在家附近晃晃後自行回家，不知今天怎麼跑那麼遠，正打算準備到派出所詢問是否有人撿到錢錢，沒有想到牠就跑回來了，可能是迷路時見到員警尾隨，發揮本能跑回家，員警向其說明狗兒的狀況，希望張先生能多加留意，他也非常感謝員警的幫忙。