俄羅斯軍隊15日發射10枚飛彈轟炸烏克蘭南部大城尼古拉耶夫（Mykolaiv）的2所大學。

烏克蘭南部大城尼古拉耶夫（Mykolaiv）2所大學15日清晨接連遭遇10起爆炸，導致2人受傷。俄羅斯16日宣布加強對烏克蘭的軍事行動，基輔也認定俄軍正準備進行下一階段的攻勢，尤其頓內茨克州的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）將是俄軍目標。

綜合「半島電視台」（Al Jazeera）、「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，尼古拉耶夫市長森克維奇（Alexander Senkevich）15日早晨突然在Telegram發文，指出當地接連發生10起強烈爆炸，爆炸約發生在上午8時。

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaly Kim）也發文表示，俄軍至少發射10枚飛彈轟炸當地2所大學，他也公布大學遇襲時的監視器畫面，灰煙從建築物中竄升，直衝天際。

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

尼古拉耶夫近期持續遭到俄軍猛攻，過去一周至少有10多人受傷。

另據路透社報導，俄軍16日持續發射火箭猛攻烏克蘭東北部哈爾科夫州城鎮楚胡伊夫（Chuhuiv）及往南一點的尼科波市（Nikopol），一共造成5人喪命，烏克蘭指出，俄軍這類瞄準城市地區的攻擊，過去3天來已至少造成40人喪命。

俄羅斯下令升級對烏克蘭的軍事行動。

與此同時，俄羅斯國防部周六公布一段防長蕭依古（Sergei Shoigu）接受彙報的畫面，蕭依古在影片中下令部隊進一步加強在烏克蘭的軍事行動。

對此烏克蘭國防部情報總局發言人史基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示，顯然俄軍「正在準備下一階段的進攻行動」。他說俄軍不只從空中、海上發射飛彈，在烏東兩軍接觸線上的整個前線地區也持續發生砲擊，俄軍也積極使用空中戰術、攻擊直升機，「顯然正準備進行下一階段的進攻行動。」

烏克蘭軍方指出，俄軍似乎在重整部隊，準備向烏軍把持、具有重要象徵意義的頓內茨克城市斯拉夫揚斯克進攻。