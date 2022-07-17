鹿港溪親水廊道的南興一號橋下人行空間，民眾騎乘滑板摔到昏迷，護送就醫。（鹿港消防分隊提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪親水廊道的南興一號橋下人行空間，設計水溝、踏板，民眾騎乘滑板摔到昏迷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

花1.2億整治的鹿港溪再現風華，沿岸親水廊道的南興一號橋下人行空間，卻發生多起摔傷事故，有民眾騎滑板摔落水道斷牙、昏迷，救護送醫，還有騎車摔斷手，被質疑安全漏洞多，隱藏陷阱害人不淺，水資處長馬英傑表示，廊道主要是人行空間，不建議騎乘滑板、自行車，但研議水溝加蓋。

陳姓民眾14日晚上9點騎滑板車外送， 回程在鹿港復興南路的南興一號橋下，沒留心底下有水溝，當場摔落，一頭撞到踏板石，痛到昏迷，被緊抱的小女兒跟著跌倒，嚇得大聲哭叫爸爸，鹿港消防分隊緊急協助護送陳男到鹿基急診室縫合傷勢，小女兒則沒事。

鹿基診療，陳姓男子摔得嚴重，整個上唇撕裂傷、臉部右眼眼角撕裂傷，眉角、 眼角共縫8針，上唇內部也縫了數針，右手肘、手腕擦傷，肩膀挫傷，門牙摔斷兩根。

陳姓男子指出，橋墩設計得很低，要經過一方面得注意到會不會撞到頭，分心沒留神下方就是水溝、踏板，加上沒有警示、反光條，一下子跌個慘重，出院後又聽到不少人騎腳踏車經過，也是冷不防然有「陷阱」，紛紛跌車、跌斷手。

對於使用者質疑整條鹿港溪水岸環境營造，有多座橋墩，卻只有靠鹿港復興南路的南興一號橋，打造這種陷阱式的不貼心的設計，實在要不得，要求改善，不要再害人不小心受傷了。

鹿港溪親水廊道的南興一號橋下人行空間，民眾騎乘滑板摔到昏迷，縣府緊急加設三角錐，提醒注意。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪整治，風華再現。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪親水廊道的南興一號橋下人行空間，設計水溝、踏板，民眾騎乘滑板摔到昏迷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府表示，為了提供多元休憩場域，鹿港溪整治，一併進行自然水案景觀、打造親水廊道，供鄉親散步休閒，並非作為自行車、滑板車使用，近日頻頻發生騎乘自行車、滑板車受傷意外，已再製作告示牌面，提醒親水廊道非供自行車、滑板車使用，避免意外再次發生。傳出受傷的鄉親，縣府已經指派祕書前往關心，同時希望傷者早日康復。

水資處長馬英傑表示，為維護鹿港親水廊道間民眾行走安全，橋下空間縣府水資處已有加強夜間照明及三角錐提醒；另外，也研議水溝是否加蓋，以保護散步運動的鄉親。