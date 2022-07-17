兩年前，英國天氣預報人員進行了有趣的思想實驗（thought experiment）：2050年的天氣預報，將會是什麼樣子？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，氣候危機正將世界各地的天氣推向極端，北緯地區的氣溫對這些變化特別敏感，因此，英國氣象局（UK Met Office）氣象學家2020年夏天埋首進行超遠程氣候模型，以了解大約30年內會預測到的氣溫類型。

氣象局圖表寫道：「不是實際的天氣預報，而是根據氣候預測得出、貌似真實的天氣範例。」

但，18和19日，這種「貌似真實」的範例將成為真實，比原本預估的時間，早了28年。

美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）大氣科學家西蒙．李（Simon Lee）表示，對2050年的預測，與英國接下來這週的天氣預報驚人相似。

西蒙在推特寫道：「2020年，英國氣象局根據英國氣候預測做出2050年7月23日的假設天氣預報，今天，對週二（19日）全國大部分地區的預測有著驚人的神似。」

他後來又在推文中表示，「週二的狀況能讓人一窺未來」。

30年內，這樣的預報似乎會成為常態。

下週頭幾天的氣溫預估會比平常熱10至15度，高溫首次上看攝氏40度，氣象學家因此首度發布「紅色」熱浪警報。

說得更明確一些，這種熱真的是破表的熱。至今英國記錄到的最高氣溫為攝氏38.7度，是劍橋植物園（Cambridge Botanic Garden）2019年測得。

英國氣象局氣候歸因科學家克利斯蒂迪斯（Nikos Christidis ）表示：「這清楚顯示氣候危機正迅速改變我們的天氣，希望我們不會遇到這種情況。」

「氣候變遷已經影響了英國出現極端溫度的可能性，英國在現在這種氣候下出現攝氏40度的可能性，可能是在不受人類影響的自然氣候下的10倍。」

克利斯蒂迪斯說，超過40度的機率「正在迅速增加」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110717