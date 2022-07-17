Google Play商店近期出現越來越多詐騙App，國外的資安研究又抓到8款藏有惡意軟體的App，駭客能藉由App中的惡意軟體，擅自幫用戶偷訂閱高額的付費項目，等到用戶收到莫名暴漲的帳單才知道被盜刷。

據Bleeping Computer報導指出，這些App中藏有「Autolycos」的惡意軟體，會偽裝成影音編輯、相機App等工具在Google Play上架，誘使民眾下載，總計全球的下載數超過3百萬次以上。

而這8款藏有Autolycos惡意軟體的App為「Vlog Star Video Editor」、「Creative 3D Launcher」，這兩款App的下載量突破百萬；「Funny Camera by KellyTech」、「Raxer Keyboard & Theme by rxcheldiolola」則各為50萬次以上的下載量，其他4款「Wow Beauty Camera」、「Gif Emoji Keyboard」、「Freeglow Camera 1.0.0」與 「Coco Camera v1.1」，也各上千次至10萬下載人次。

這兩款App藏有惡意軟體，且都有50萬次以上的下載量。（翻攝自Maxime Ingrao推特）

報導指出，一旦用戶下載這8款App後，駭客就能取得遠端操控裝置的權限，開啟瀏覽器，輸入URL網址打開網頁，繞過防毒軟體的偵測，神不知鬼不覺地幫用戶訂閱高額付費項目趁機牟利，直到用戶收到帳單才知道被盜刷，建議民眾在下載App前多看其他用戶的留言評論，避免上當。