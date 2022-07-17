民進黨台北市長參選人陳時中出席全代會。（陳君瑋攝）

民進黨全代會今（17日）登場，黨代表於臨時動議時提案，金門、馬祖等離島縣市長選舉不應該缺席？民進黨祕書長林錫耀建議，目前金門、馬祖、新竹縣等尚未有縣市長人選，原則上黨會盡量推薦優秀的人才，提案交由中執會參考辦理。主席蔡英文也裁示，交由中執會參考辦理。

全代會討論案部分，黨代表吳俞葶提案「黨員入黨滿 30 年應停止收黨費」，蔡英文表示，由於本案於上次全代會已作成決議，決議維持現行制度，以外，中央及地方黨部未來也應多舉辦資深黨員活動，維繫黨員情誼，增進對黨的向心力。

黨代表黃豐翔提案「為提升基層清潔隊員勞動條件一致化，擬請黨代表支持推動全國清潔隊員身分立法，以行動呼應清潔隊員長期對本黨的支持，勿讓清潔隊員淪為編制外的孤兒」。

黨代表鄭孟洳提案「為保障老年基本經濟生活，請民進黨全國黨員代表一起支持國民年金老年給付金額調升，請民進黨公職人員向主管機關衛生福利部推動重新檢視國民年金保險的老年年金給付金額」。會中決議黃豐翔及鄭孟洳的提案因內容涉及中央行政部門及立法部門權責，轉立法院黨團參酌。

此外，會議結束時，會議司儀阮昭雄還宣布說，資料袋中還有民進黨參選人陳時中的新書，替陳時中輔選意味濃厚。