林佳龍這兩天公布「新北大翻新」主軸slogan，要超越台北成為台灣新都，新北市長侯友宜很快就進行回應，細數政績並稱「新北翻轉是現在進行式，新北市已經躍起為更好、更棒的國際化大都市」，立刻抵銷林佳龍競選訴求的力道。文化大學廣告系主任鈕則勳則認為，侯友宜酸林佳龍很剛好，不只參選大咖們的主軸通通不及格，林佳龍的「新北大翻新」更看不出區隔競爭對手的優勢特質，或藉此優勢呼應選民迫切需求等能建構戰略縱深的基本元素。

對於目前縣市首長參選人的競選主軸訴求，鈕則勳分析，國民黨台北市長候選人蔣萬安的「你＋台北，就是無限」，便是套到黃珊珊、陳時中身上都無違和感，無法突顯出為蔣萬安量身定做，展現他的優勢或特質，況且他的主視覺「無限大」與「＋」的符號，甚至被指稱抄襲，即便當然不是抄襲，只是因為用的太普遍而缺少原創性，但引起這些話題，仍然凸顯出蔣的主軸及主視覺仍有局限性。

鈕則勳也提到，標榜「高雄更好的選擇」的國民黨高雄市長候選人柯志恩，與民進黨台中市長候選人蔡其昌「行動派」的競選主軸，都陷入了一樣的困境，就是他們都面對做的不錯的現任者，而當對手的施政滿意度高，要建構「更好的選擇」或「行動派」，說服力會不足，畢竟柯無法秀出比陳其邁更強的優勢建構「更好的選擇」，盧秀燕的「行動力」或許比蔡其昌更高，所以才有節節高升的施政滿意度及幾乎完勝蔡的支持度。

至於國、民、眾三黨選將都就位的新竹市，鈕則勳認為，民進黨提名的沈慧虹標榜「讓專業的來」、「新竹會紅」，想藉名字的諧音套用在新竹上創造連結無可厚非，但這仍是較像縣市議員選舉層次的操作，用在縣市長大選上無法突顯格局。「讓專業的來」當然是希望凸顯出她在市政上比其他二人嫻熟，但這句訴求其實民眾黨競爭對手高虹安也適用，因為她在國會中是專業的科技立委，結合科技城或許說服力道更強，沈慧紅還不如從「最熟稔市政」作為利基切入，倒來得更乾脆。

而自詡「科技女力」的民眾黨高虹安訴求「新竹值得更好」，鈕則勳直說：「其實有點可惜，只對了一半！」畢竟高虹安相對於沈慧虹及國民黨的林耕仁，形象特質應該是最鮮明的，全國知名度應該也是最高的，若是能以「科技專業」切入，建構「科技市長」形象定位，訴求結合新竹科技城發展，勢必更能產生「雙引擎」相加相乘的效果，迅速拉高新竹的國際能見度。

鈕則勳說，「新竹值得更好」不只普通、沈林二人也適用之外，連陳時中接受提名的宣言，也提到「台北值得更好」，就能知道這種所有人都想得到的slogan，根本無法加分。

鈕則勳提醒，主軸不能只是一句slogan，除非這個政治產品超強，或環境已賦與你極大的機會；前者如2008年的馬英九，一句「台灣向前行，台灣一定贏」，都能讓他贏，因為當時馬太強了，扁又爆發弊案，牽連民進黨。後者如小英2020年的「台灣要贏」，連結香港反送中事件，狂打反中保台，環境對小英太有利，韓國瑜陣營對此議題又不太敢明確表態，慘輸兩百多萬票。

最後，鈕則勳強調，「真的不要小看競選主軸的威力」，2000年陳水扁的「政黨輪替、掃除黑金」，拓票力道就很強，阿扁所有廣告及攻防全都聚焦此主軸，打得國民黨無法招架，主軸建構成功，選戰就贏了一半。