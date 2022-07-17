剛出道時就被封為「小侯佩岑」的女星成語蕎，擁有俏皮臉蛋和魔鬼身材的她，時常在社群平台上分享自己的生活點滴，近日她PO出享用美食的照片，卻因奶茶色開胸上衣讓不少紛絲暴動了。

成語蕎曾演出《三隻小豬的逆襲》中凌宣恩一角，將小三演的唯妙唯肖，讓網友封她「最強小三」，由於她身材火辣又時常在社群分享生活點滴，使她圈粉無數，16日她在社群分享美食，但照片中她穿著奶茶色貼身上衣，搭配短裙，冷豔的妝容讓她看起來更嫵媚性感。特別的是，上衣的剪裁方式特別在胸前開了一個大洞，渾圓美胸和深溝全都洩了出來，不論是坐在椅子上，還是躲在牆後探頭擺出性感Pose的她，一雙筆直細長的腿加上前凸後翹的火辣身材，讓網友們全都興奮的難以招架，注意力全放在她傲人身材。

成語蕎在文中分享，「最好的事情總會不經意時出現，所以不用慌張，按自己的步調，步履不停的走過每個今天~」，而網友在看到成語蕎的性感美照後，也紛紛誇讚她「美腿一級棒」、「今天走辣妹風」、「語蕎女神穿開胸衣，香。」