民俗專家廖大乙（見圖）17日下午現身康建生技公司外，觀察地理環境，解析康建的風水是否合宜。（記者吳建輝攝）

4死生技公司地理位置絕佳卻爆血案 民俗專家：風水問題超大 記者吳建輝攝

南投康建生技公司發生4死槍案，轟動社會；知名民俗專家廖大乙今日下午3點許現身康建，點出康建公司的地理位置很好，但風水處處有問題，包括大門開口方向錯誤等，就算沒發生槍案，此格局仍容易造成家人身體健康疑慮，不排除是有高人指點，收錢刻意安排此風水。

知名民俗專家廖大乙今日下午3點現身康建，他認為公司地理位置很好，但是門口開門開在虎邊是致命傷，小門要開在龍邊，虎邊開殼容易有小人，康建的小門開口在地理位置上是很大的錯誤，尤其康建位於三叉路上，因公司門開口不對，才會發生如此嚴重的槍案，就算沒有發生搶案，這種格局還是容易造成家人身體健康疑慮。

廖大乙表示，康建風水處處有問題，被問到是不是有人故意安排，廖大乙說，這塊地理位置非常好，但裡面包括商辦位置，開門位置，綠籬等安排方向都不對，可能有人收錢辦事，但他單純關心沒有收錢，因此敢說真話。

民俗專家廖大乙17日下午現身康建生技公司外，稱讚康建的地理位置絕佳，但風水卻處處有問題。（記者吳建輝攝）

廖大乙表示，此處地給他的感覺就是宗教靈異地，拿來做宗教用途是最好的，未來要營運，廖大乙建議可以放置所信仰的宗教主神，來安撫冤魂。