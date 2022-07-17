南投康建生技公司發生4死槍案，轟動社會；知名民俗專家廖大乙今日下午3點許現身康建，點出康建公司的地理位置很好，但風水處處有問題，包括大門開口方向錯誤等，就算沒發生槍案，此格局仍容易造成家人身體健康疑慮，不排除是有高人指點，收錢刻意安排此風水。
知名民俗專家廖大乙今日下午3點現身康建，他認為公司地理位置很好，但是門口開門開在虎邊是致命傷，小門要開在龍邊，虎邊開殼容易有小人，康建的小門開口在地理位置上是很大的錯誤，尤其康建位於三叉路上，因公司門開口不對，才會發生如此嚴重的槍案，就算沒有發生搶案，這種格局還是容易造成家人身體健康疑慮。
廖大乙表示，康建風水處處有問題，被問到是不是有人故意安排，廖大乙說，這塊地理位置非常好，但裡面包括商辦位置，開門位置，綠籬等安排方向都不對，可能有人收錢辦事，但他單純關心沒有收錢，因此敢說真話。
廖大乙表示，此處地給他的感覺就是宗教靈異地，拿來做宗教用途是最好的，未來要營運，廖大乙建議可以放置所信仰的宗教主神，來安撫冤魂。
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