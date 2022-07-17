租屋族找到適合的房子很重要，一名男網友表示，瀏覽租屋網站找到一間在新北市樹林區月租9千元的小套房，房間內什麼都有，周邊生活機能也很方便，但仔細一看才發現浴室竟只是用木地板架高，他忍不住說「有人會租我也覺得很厲害」，圖文曝光，大批網友也傻眼，更有人分享類似經驗說，「這種套房根本就是住在水裡」。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆怨公社》指出，近日有意更換租屋處，瀏覽租屋網站看到，位於新北樹林區一間小套房應有盡有，但仔細一看才發現，浴室竟只用木地板架高，淋浴區也沒有乾濕分離，浴室跟床鋪只隔一個玻璃門，屋內也沒有任何窗戶，令他傻眼直呼「租金9千滿貴的，以這個環境來說，有人會租的話，我也是覺得很厲害」。

原PO發現月租9千的套房，洗澡恐釀室內淹水危機。（圖／翻攝自爆怨公社）

實際到租屋網查詢搜尋，出租的套房在12層電梯大樓的4樓，僅8.85坪，提供冰箱、洗衣機、電視、冷氣、熱水器、衣櫃、第四台、網路等，9千元租金含水費、管理費、第四台及網路，鄰近樹林火車站，周邊生活機能方便。

照片曝光，不少網友點出屋內問題，「每次洗澡房間都會淹水一次」、「那個浴室這樣房間會很潮濕吧」、「洗完澡客廳要拖乾水，拖完全身汗又要洗澡，無限循環」、「冰箱放在床旁邊，還要睡嗎？」、「這洗完澡，外面都可以泡腳了吧」、「好好笑喔！洗完澡直接在房間游泳啊」、「浴室這樣，室內很容易進水喔」。

留言中有人透露租屋經驗，表示曾租過這種沒有對外窗的套房，浴室和原PO分享的一模一樣，洗完澡整個房間很潮濕，後來買了一個濕度計，每天濕度都90%以上，根本住在水裡，除濕機還要買超強功率的才有一點點用，整個衣服、被子都濕濕的，然後還生病一直咳嗽，搬家後情況就改善了。