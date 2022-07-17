Marz23昨在西門町舉辦快閃活動。（華納音樂提供）

Marz23昨在西門町舉辦快閃活動。（華納音樂提供）

Marz23 昨（16日）在台北西門町舉辦「不搖就滾」快閃活動，是他相隔15年再一次展開如此瘋狂的快閃行動，希望藉由這樣的活動，讓生活充滿壓力的大家知道「你們不是孤單一個」，當人生面臨卡關的時候，不如走出戶外，一起「不搖就滾」吧。新單曲〈不搖就滾〉展現他對生活的搖滾態度，MV集結Marz23各種冒險行動，而他同步這樣的瘋狂精神，前一天無預警在社群宣告舉辦快閃活動，當天果真聚集一大票粉絲到場響應，讓Marz23感動不已。

活動上，Marz23 一連演唱〈最美的風景〉、〈浪費時間〉、〈陪你失敗〉等歌，他甚至衝進人群中一起衝撞，氣氛和氣溫一樣火熱！頂著攝氏36度的氣溫，Marz23更貼心替歌迷「降溫」，前一天還特別親自跑去買水槍，現場朝舞台下的觀眾們灑水，感動笑說：「我們做到了！希望這個活動能延伸到世界的每個角落，把這樣的能量帶給每一個人。」

活動結束後，Marz23分享這次快閃活動其實睽違了15年，當時他就讀國中，跟著朋友一樣在西門町借了一間豆花店的店門口，那時心裡的悸動至今回想起來都還很青澀，相隔15年再次回到這裡，對他來說深具意義。