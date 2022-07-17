今年58歲的知名影星劉青雲，是公認的實力派演員，曾4度拿下香港電影評論會「最佳男演員獎」，2012年以電影《奪命金》拿下金馬影帝寶座，出道近40年演技備受肯定，私下他與星妻郭藹明感情甚篤，近日他透露因為疫情關係1年沒工作，最大的感想竟然是發現自己娶了一個好老婆。

劉青雲在演藝圈是備受肯定的實力派影帝，私下則是愛家好男人，當年他主動狂追老婆郭藹明，婚後兩人沒有生孩子，但多年來感情一直很好，每每出門被目擊，劉青雲總是緊牽著老婆，除了工作之外也不跟其他女星來往，非常尊重另一半，是圈內的好男人代表。

據港媒報導，因為新冠肺炎疫情影響，劉青雲已經1年多沒有工作，多數時間都待在家裡，跟老婆郭藹明作伴，他笑稱自結婚以來，從沒跟老婆在家朝夕相處這麼久的時間，他們天天膩在一起，劉青雲最大的感想就是，「不得了，我發現自己娶了個好老婆」。

他表示因為這段放長假的時間，不僅讓他有了自我認識的機會，也開始自我檢討，透露過去他不知道家裡的東西放哪裡，電器也不太會使用，甚至不會自己上銀行處理事情，也不太打電話問候爸媽，結果這1年來，這些事情他都重新學會了，坦言「這才是真正生活」，而老婆過去總幫他處理這些瑣事，讓劉青雲不禁感念老婆的陪伴與呵護。