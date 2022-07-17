屏東引頸期盼高鐵南延，但相關土地正義及安全議題仍倍受關注。（林和生攝）

高鐵延伸屏東計畫如火如荼進行，交通部鐵道局17日於屏東市舉辦環評說明會，相較高雄一致反對聲浪，屏東縣民無不引頸期盼，但近來卻傳出，高鐵未到、土地掮客已蠢蠢欲動，頻頻遊說凌雲里附近地主若不願被徵收，可趁價高出售，相關議題也引來關注。

凌雲里長王基地出席說明會劈頭就問，現階段是否有土地徵收計畫？列席官員一頭霧水，王接續表示，近來有不少土地仲介業者，積極向里民遊說指出，由於高鐵將於六塊厝設站，未來政府將徵收鄰近土地，何不趁著價高拋售？避免遭到徵收。

屏東市民代表傅建雄也認為，里民世代居住於此，若因一項公共工程影響附近土地價值，連帶使得民眾遭財團惡意戕害，恐影響政府威信，相關單位為確保居民居住權益，必須正視相關問題。

現場擔任說明會主席的鐵道局總工程司呂新喜表示，現階段是針對高鐵延伸案路廊及站點進行環境影響評估，土地徵收是後續議題，還未納入現階段討論範圍，待相關流程走完，用地取得會另有程序。

王基地聽聞後鬆了一口氣說，只要確認現階段還沒談到土地徵收，就能清楚知道對方說的是假議題，這樣可以避免里民恐慌，他要趕緊回去跟大家說明，要大夥別擔心。

至於前一日在高雄吵得沸沸揚揚的高鐵路線緊鄰台塑仁武石化廠議題，意外在屏東場少有人關注，但傅建雄則提醒，由於台塑仁武廠是生產易燃易爆、強酸強鹼原料，不論北上或南下列車，載得幾乎都是屏東人，這問題不能不注意。

傅建雄認為，高鐵延伸屏東是地方期待已久的交通建設，也是將屏東納入西部一日生活圈重要契機，不過安全還是工程最重要考量，關於路線與配套措施，盼政府能謹慎評估。對此，呂新喜承諾，未來將針對防爆及相關議題著手研究，強調會以最嚴謹態度面對，作為環評參考依據。