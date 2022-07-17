高雄一名周姓男子因紅燈右轉被員警攔下，他渾身酒氣，酒測時又不配合，超過3次吹氣失敗，最後被認定拒測，不僅依法舉發還得當場移置保管所駕駛車輛。但周男相當抗拒，還拿出手機反拍員警，大喊：「你沒有資格扣我的車！」，阻擋員警貼封條，下一秒就與警方爆發推擠，全被附近民眾拍下。

高雄員警於17日凌晨1時10分許，執行取締酒駕暨擴大臨檢時，於前鎮區永豐路段發現一輛自小客車違規紅燈右轉，便上前攔查，周姓駕駛下車後，身上飄出濃濃酒味，而且他相當不配合酒測，超過3次吹氣失敗，最後被警方認定周男行為屬消極不配合拒絕接受酒測依《道路交通管理處罰條例》35條4項2款拒絕接受酒精濃度測試檢定規定，依法舉發並當場移置保管所駕駛車輛。

但周男不僅拒測，甚至又不願意交出汽車鑰匙，還拿出手機反拍員警，不斷高喊：「你沒有資格扣我的車！」，阻擋員警貼封條，下一秒就與警方爆發推擠，員警將他團團包圍，雙方就在大馬路上爆發拉扯，還被附近民眾直擊拍下畫面，周男不僅被依法重罰18萬元外，還要扣車、以及吊銷駕照。

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