台中市觀旅局邀請迷眾到台中舊城區遊玩，探訪帝國製糖廠等新舊並蓄的景點。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

民眾可搭乘「台灣好行–台中時尚城中城線」。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

交通部觀光局悠遊國旅補助已於日前登場，各旅宿業者推出各式獨家專案，將優惠加碼、折扣放大。台中市觀旅局邀請到台中舊城區遊玩，探訪帝國製糖廠、第四市場、綠空鐵道等新舊並蓄景點，不管是步行、租借YouBike或搭乘「台灣好行–台中時尚城中城線」，都一樣好玩。

觀旅局長韓育琪表示，舊城區鄰近秀泰廣場公車站的「帝國製糖廠」，歷史建築濱臨著恬靜優美的星泉湖，漫步在環形步道欣賞湖濱生態景觀，享受湖畔心適的新好生活；再走一小段路的「第四市場」，保留原攤台、屋架、太子樓及招牌，融入茄芷袋、白鐵仔桌椅等早期市場的元素，別有一番穿越時空的風味。

此外，位於台中火車站後方的最新美學創意新聚落「富興工廠1962」，歷經60年的風華重新改造，台灣第一家化妝品製造廠轉型為藝文策展、創意餐飲與設計工作室進駐的文創空間，值得一訪。

鄰近的「綠空鐵道1908」，步道沿途佇立著許多雕刻長廊，紀錄百年來舊鐵路的許多回憶，而由舊鐵道改造而成的空中花園，從上空漫步俯瞰綠川及舊鐵軌，多層次的景觀安排，用不一樣的角度旅遊台中。

東區是台中較早成型的舊城區之一，過去受到鐵路阻隔影響發展，近年來隨著鐵路高架化和大智路打通，加速縫合都市景觀也促進區域經濟。台中火車站左前方的「李方艾美酒店」預計第三季試營運，年底也將迎來親子型消費娛樂天堂「LaLaport購物中心」盛大開幕，搭配鄰近的「帝國製糖廠」、「第四市場」、「富興工廠1962」與「綠空鐵道1908」，東區將成為古今兼容、新舊並蓄的新興旅遊目的地。

觀旅局邀請大家在暑假期間，規劃來一趟「舊城區、新時尚」之旅，手中仍持有「GO！享住台中」千元住宿抵用券的幸運兒，8月底前搭配中央悠遊國旅補助，即可享有全國最高優惠2300元折扣。

由於目前仍為防疫期間，旅遊時務必勤洗手、戴口罩、保持社交距離，遵守政府防疫規範，保護自己也守護他人健康，更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（ https：／／travel.taichung.gov.tw／ ）查詢。