官員表示，亞美尼亞和亞塞拜然外交部長今天舉行了2020年兩國為爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh）交戰以來，第一次的一對一會談。

法新社報導，這場會談在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）舉行，預計基於這兩個高加索國家領袖5月間在歐洲聯盟（EU）調停下達成的協議，「推進討論」未來的和平條約。

亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）和亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）「討論與兩國間關係正常化有關的廣泛問題」。

亞美尼亞外交部指出，米爾佐揚「強調卡拉巴赫衝突政治解決方法對於（高加索）地區建立持久和平的重要性」，並呼籲亞塞拜然當局釋放亞美尼亞戰俘。

亞塞拜然外交部則表示，拜拉莫夫要求「亞美尼亞武裝部隊從亞塞拜然領土撤軍」，他指的是仍遭亞美尼亞分離主義分子掌控的卡拉巴赫區。

亞塞拜然外交部指出，拜拉莫夫也提到「釐清近4000名失蹤亞塞拜然人命運的重要性」。

「部長們承諾持續進行亞塞拜然與亞美尼亞間的直接對話。」

兩國2020年秋天交戰6週，奪走超過6500人生命，戰爭最後在俄羅斯斡旋的停火協議下結束。

然而俄國2月24日入侵烏克蘭後，日益遭國際孤立的莫斯科失去了在衝突中擔任主要調停者的地位。

後來，歐洲聯盟（EU）領導了亞美尼亞與亞塞拜然關係正常化進程，其中涵蓋和平談判、邊界劃定和重新恢復運輸聯繫。