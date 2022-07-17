男星李國毅與大3歲女友「橘子」甘煖琳愛情長跑16年，兩人在2021年宣布結婚，接著於年底正式升格為新手爸媽，迎來女兒誕生，一家三口生活甜蜜；才剛生完約半年的甘煖琳，難得在社群分享老公及慈父視角生活照，而甘煖琳的一雙大長腿，讓網友直呼說是辣媽和萌妹的超級組合。

李國毅上周度假時，忍不住曬出寶貝女兒的正臉照，吸引大批網友按讚留言，16日換老婆甘煖琳曬照，她在臉書及IG上傳與女兒的合照，並開心寫下：「第一個母女裝解鎖。這個夏天我們一直玩水好嗎？」母女倆在泳池合影，只見甘煖琳將女兒抱在懷裡，另一張一大一小則在寬敞的無邊際泳池中戲水，兩人身穿同款深藍色泳衣，連頭上戴的緞帶髮飾也一模一樣，「母女裝」打扮超級可愛，網友們看了紛紛稱讚：「母女裝好好看。」、「跟媽媽一樣是美女誒！」、「辣媽和妹妹敲可愛喔！」

此外，甘煖琳穿著泳衣，露出一雙白皙修長的逆天美腿，身形曲線也窈窕纖細，產後半年多體態便迅速恢復，就像沒生過一樣，令不少網友驚訝留言：「哇……這身材也太瘦了吧……」、「好瘦好美哦！」、「媽媽魔鬼身材＆可愛妹妹。」

甘煖琳是名專業舞者，日前剛與羅志祥合作，老公李國毅也前往羅志祥演唱會後台探班。（圖／kanorange IG）

甘煖琳長相甜美，過去曾是中華職棒統一獅啦啦隊「Uni-Girls」成員，是名專業舞者，與許多藝人皆有過合作。舞技優異的她日前剛回歸舞台，擔任羅志祥演唱會的舞者，她也分享了與羅志祥的合照，老公李國毅更帶著花束來到演唱會後台探班，夫妻同框放閃，羨煞旁人。